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В Португалии выбрали "столицу" "Евровидения-2018"

26.07.2017 14:20
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В Португалии выбрали "столицу" "Евровидения-2018"

Хозяином песенного конкурса Евровидение-2018 станет Лиссабон. Об этом со ссылкой на общественного вещателя Португалии RTP информирует официальный сайт конкурса eurovision.tv, передает телеканал 112 Украина.
Полуфиналы конкурса пройдут 8 и 10 мая, финал – 12 мая.
По словам генерального директора RTP Гонсало Рейса, конкурентами столицы были Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра.
Напомним, в Киеве 13 мая состоялся финал песенного конкурса Евровидение-2017. Победителем конкурса стал представитель от Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois.



Теги: Евровидение, Португалия, Лиссабон
 
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