В Португалии выбрали "столицу" "Евровидения-2018"

26.07.2017 14:20

Хозяином песенного конкурса Евровидение-2018 станет Лиссабон. Об этом со ссылкой на общественного вещателя Португалии RTP информирует официальный сайт конкурса eurovision.tv, передает телеканал 112 Украина.

Полуфиналы конкурса пройдут 8 и 10 мая, финал – 12 мая.

По словам генерального директора RTP Гонсало Рейса, конкурентами столицы были Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра.

Напомним, в Киеве 13 мая состоялся финал песенного конкурса Евровидение-2017. Победителем конкурса стал представитель от Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois.