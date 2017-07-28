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Архив - Культура

Группа "Грибы" даст бесплатный концерт в Святогорске

28.07.2017 14:15
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Группа "Грибы" даст бесплатный концерт в Святогорске

Украинская группа "Грибы" отыграет бесплатный концерт 30 июля в Святогорске (Донецкая область). Планируется, что на концерт придут дети, пострадавшие в результате войны, передает Телеканал новостей «24».
О концерте на Донбассе сообщил на своей странице в Facebook президент Фонда волонтеров Украины Тимофей Нагорный, организатор мероприятия.
"Благодарю группу "Грибы" и лично Юрия Бардаша за невероятный подарок детям Украины! 30 июля в Международный день дружбы (International Day of Friendship) благотворительный концерт. Вход свободный!", – говорится в сообщении.
Фестиваль "Мост дружбы" состоится на стадионе детского оздоровительного комплекса "Жемчужина Донетчины". По словам организаторов, основная аудитория фестиваля – дети Донбасса и Украины, среди которых будут сироты, дети из многодетных семей, дети-переселенцы и дети, пострадавшие в результате войны на Донбассе.



Теги: Донбасс, концерт, Святогорск, дети
 
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