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Лобода снова пытается "прорваться" в Одессу
Сайт продажи билетов Today.od.ua сообщает, что Светлана Лобода планирует 3 сентября провести концерт на стадионе "Черноморец". Билеты на концерт уже можно приобрести на сайте от 250 до 900 гривен, сообщает Телеканал новостей «24».
Одесские активисты уже сообщили, что будут пикетировать выступление Лободы, возмущаясь тем, что певица не сделала выводы после майского инцидента и продолжила активно выступать в России.
"В этом году Лобода стала ведущей на премии RU.TV, где сама же взяла основную номинацию. И сделала еще один шаг против Украины – вручала премию за лучший клип в оккупированном Крыму. На 3 сентября в Одессе запланирован концерт. И это вполне сознательная провокация и, не побоюсь сказать, попытка реванша тех, кто сотрудничает со страной агрессором. Это вызов всей патриотической общественности Одессы, и я приглашаю всех своих друзей из других регионов на этот день прибыть в город. Потому что нам просто плюют в лицо. И вопрос – как Лободе на стадион подгонять теперь катер?" – написал на своей странице в Facebооk экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.
Теги: Одесса, концерт, Светлана Лобода, бойкот
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