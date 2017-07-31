Группа «Грибы» дала бесплатный концерт в Святогорске

31.07.2017 11:05

В Святогорске Донецкой области выступила украинская группа «Грибы». Концерт был бесплатным и состоялся в рамках благотворительного фестиваля «Мост дружбы», сообщает сайт «Новости Донбасса».

По словам организаторов фестиваля, основная аудитория мероприятия – дети Донбасса и Украины, среди которых сироты, дети из многодетных семей, дети переселенцев и дети пострадавшие в зоне вооруженного конфликта.

Как сообщалось ранее, «Грибы» приехали на Донбасс по просьбе организатора фестиваля – бизнесмена и общественного деятеля Тимофея Нагорного.