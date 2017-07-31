Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Группа «Грибы» дала бесплатный концерт в Святогорске

31.07.2017 11:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Группа «Грибы» дала бесплатный концерт в Святогорске

В Святогорске Донецкой области выступила украинская группа «Грибы». Концерт был бесплатным и состоялся в рамках благотворительного фестиваля «Мост дружбы», сообщает сайт «Новости Донбасса».
По словам организаторов фестиваля, основная аудитория мероприятия – дети Донбасса и Украины, среди которых сироты, дети из многодетных семей, дети переселенцев и дети пострадавшие в зоне вооруженного конфликта.
Как сообщалось ранее, «Грибы» приехали на Донбасс по просьбе организатора фестиваля – бизнесмена и общественного деятеля Тимофея Нагорного.



Теги: Донбасс, концерт, Святогорск, грибы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх