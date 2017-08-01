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В Луганской области стартовали съемки фильма "Ворошиловград"
В Старобельске Луганской области стартовали съемки фильма "Ворошиловград" по одноименному роману Сергея Жадана, сообщает Znaj.ua.
Экранизацию произведения Сергея Жадана осуществляет режиссер Ярослав Лодыгин, для которого эта полнометражная работа стала дебютной. Лента создается в копродукции Украины (компания Limelite) и Швейцарии (Film Brut).
По сюжету, Герман возвращается в городок своего детства в степях Донбасса, чтобы найти пропавшего брата и спасти его бизнес. Однако реальность оказывается шаткой, будущее – неопределенным, а прошлое вызывает слишком острую ностальгию. Эта лиричная и жесткая, социальная и метафизическая, меланхоличная и реалистичная история полна безграничных пространств, воспоминаний, сновидений, мечтаний, джаза и духа настоящей дружбы.
В фильме сыграют актеры Олег Москаленко (Герман), Алексей Горбунов (пастор), Руслана Хазипова (Оля), Владимир Ямненко (Коча), Георгий Поволоцкий, Евгения Муц (Катя), Игорь Портянко и другие. Одну из небольших ролей сыграет и автор романа Сергей Жадан.
Съемки продлятся до сентября этого года. В прокате фильм ожидается уже в 2018-м году.
Роман "Ворошиловград" признан лучшей украинской книгой десятилетия по версии литературной премии ВВС Украина. Произведение также получил швейцарскую литературную премию Фонда Яна Михальски.
Теги: Донбасс, кино, Луганская область, съемки
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