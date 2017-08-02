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Архив - Культура

Организаторы Евровидения учли инцидент с Самойловой в новых правилах конкурса

02.08.2017 11:30
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Организаторы "Евровидения" запретили странам-участницам включать в состав делегаций лиц, которые имеют ограничения на въезд в страну-хозяйку конкурса. Соответствующие правила участия были опубликованы на сайте "Евровидения", передает ТСН.
Такое решение было принято из-за случай с россиянкой Юлией Самойловой, которому СБУ запретила пересекать границу Украины за посещение оккупированного Крыма. Таким образом, она не смогла принять участие в конкурсе "Евровидение-2017", который проходил в Киеве.
Новые правила "Евровидения" также запрещают включать в состав жюри лиц, которые так или иначе связаны с участниками конкурса или которые имеют определенные интересы.



Теги: Евровидение, правила, инцидент
 
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