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В Киев прилетел скандальный шок-рокер Мэрилин Мэнсон
02.08.2017 11:00
«Великий и ужасный» Мэрилин Мэнсон сегодня утром прилетел в Киев, сообщает сайт "Экономические известия".
Мэнсон выступит в украинской столице в поддержку нового альбома с рабочим названием Say10. Концерт состоится сегодня в 20:00 в киевском Дворце Спорта.
Рок-группа Marilyn Manson известна эпатажными и вызывающими выступлениями, зачастую внушающие страх и трепет, особенно у религиозной части населения. Во время своих шоу, группа не стесняется высказываний на религиозные и политические темы, сжигать Библию прямо со сцены и все это под соусом самого качественного индастриал рока.
Теги: Киев, концерт, Мэрилин Мэнсон
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