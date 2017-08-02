В Киев прилетел скандальный шок-рокер Мэрилин Мэнсон

02.08.2017 11:00

«Великий и ужасный» Мэрилин Мэнсон сегодня утром прилетел в Киев, сообщает сайт "Экономические известия".

Мэнсон выступит в украинской столице в поддержку нового альбома с рабочим названием Say10. Концерт состоится сегодня в 20:00 в киевском Дворце Спорта.

Рок-группа Marilyn Manson известна эпатажными и вызывающими выступлениями, зачастую внушающие страх и трепет, особенно у религиозной части населения. Во время своих шоу, группа не стесняется высказываний на религиозные и политические темы, сжигать Библию прямо со сцены и все это под соусом самого качественного индастриал рока.