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В оккупированный Крым прилетела немецкая группа Scooter

04.08.2017 11:00
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В оккупированный Крым прилетела немецкая группа Scooter

Известная немецкая группа Scooter прилетела в Симферополь. На оккупированном полуострове музыканты планируют выступить на фестивале "Золотая Балка", сообщает Телеканал новостей «24».
Выступление Scooter на фестивале "Золотая Балка" в аннексированном Севастополе запланировано на 4 августа. Подтверждение участия в концерте на аннексированном полуострове есть на официальном сайте группы.
Согласно украинскому законодательству иностранцы могут посещать временно оккупированные территории в случае специального разрешения. Главное требование — они должны осуществлять въезд и выезд из пунктов в материковой части Украины.
Таким образом, группа Scooter уже нарушила украинское законодаство. За такое нарушение предусмотрено наказание — лишение свободы на срок от одного до восьми лет (в зависимости от обстоятельств).



Теги: Крым, концерт, группа Scooter
 
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