В оккупированный Крым прилетела немецкая группа Scooter

04.08.2017 11:00

Известная немецкая группа Scooter прилетела в Симферополь. На оккупированном полуострове музыканты планируют выступить на фестивале "Золотая Балка", сообщает Телеканал новостей «24».

Выступление Scooter на фестивале "Золотая Балка" в аннексированном Севастополе запланировано на 4 августа. Подтверждение участия в концерте на аннексированном полуострове есть на официальном сайте группы.

Согласно украинскому законодательству иностранцы могут посещать временно оккупированные территории в случае специального разрешения. Главное требование — они должны осуществлять въезд и выезд из пунктов в материковой части Украины.

Таким образом, группа Scooter уже нарушила украинское законодаство. За такое нарушение предусмотрено наказание — лишение свободы на срок от одного до восьми лет (в зависимости от обстоятельств).