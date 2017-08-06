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Архив - Культура

В Донецке и Луганске выступил запрещенный в Украине певец

06.08.2017 18:20
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В Донецке и Луганске выступил запрещенный в Украине певец

Российский певец Олег Газманов дал два концерта на оккупированном Донбассе, сообщает «ДонПресс».
В минувшую пятницу, 4 августа, он выступил в Донецке, а в субботу, 5 августа, – в Луганске.
Газманов так прокомментировал свои концерты на территории ОРДЛО: "Мне запретили ехать в Литву, Латвию, в Украину. Пускай. Я для своих людей, для тех, кому нужен. Я нужен здесь, и я здесь».
Напомпим, что в августе 2015 года Минкульт Украины обнародовало список из 14 деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности государства. В данном списке был и Газманов.



Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, концерт, Олег Газманов
 
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