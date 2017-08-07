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Софии Ротару исполнилось 70 лет

07.08.2017 10:00
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Софии Ротару исполнилось 70 лет

Звезда украинской эстрады София Ротару сегодня празднует свой день рождения. Сложно представить, но этой вечно молодой и талантливой женщине исполняется 70 лет, сообщает ICTV.
Артистка родилась на Буковине, в с. Маршинцы, и уже с детства обожала петь и радовать близких выступлениями на семейных праздниках. Большое будущее Ротару пророчили на всеукраинских и международных конкурсах еще с самого начала творческого пути.
Всенародная любовь и слава к Софии Михайловне пришли после исполнения песен известного композитора Владимира Ивасюка. Червона рута в ее исполнении стала настоящим хитом, который до сих пор знают и любят многие поколения.
София Михайловна имеет немало почетных званий и наград. Она является Народной артисткой СССР, Народной артисткой Украины, Заслуженой артисткой Молдавской РСР, а также Героем Украины. Кроме того, в списке Ротару – звания Почетного гражданина Черновцов, Ялты и Кишинева.
На празднование своего 70-летнего юбилея София Ротару вместе с семьей уехала на Сардинию. Говорят, такое решение артистка приняла для того, чтобы не обидеть ни украинских, ни российских поклонников.



Теги: юбилей, София Ротару
 
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