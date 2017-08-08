В Японии скончался "Мистер Годзилла"

08.08.2017 11:00

Японский актер Харуо Накадзима, известный по роли Годзиллы, скончался в возрасте 88 лет от воспаления легких. Об этом сообщило агентство Киодо, передает Радио Культура.

Накадзима снялся более чем в 10 картинах про гигантского монстра, за что даже получил шутливое прозвище "Мистер Годзилла". Отличительной особенностью японских фильмов про Годзиллу является тот факт, что монстр создавался без помощи компьютерной графики - его играл реальный актер в специальном костюме. Он весил почти 40 кг.

В 2010 году Накадзима написал мемуары под названием "Моя жизнь в шкуре монстра". В них он подробно рассказал про трудности, с которыми пришлось столкнуться во время съемок фильма.