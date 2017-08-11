В Украине выбрали участницу на конкурс "Мисс Вселенная"

11.08.2017 12:15

Победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная-2017" стала 18-летняя киевлянка Яна Красникова. Именно она будет представлять нашу страну на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", сообщает Телеканал новостей «24».

Девушку выбрали среди 15 финалисток. Жюри она поразила знанием иностранных языков. Яна знает английский, испанский и французский. И еще изучает португальский, китайский и итальянский. Во время конкурса девушка исполнила гимн Украины на украинском и английском языках.

Кроме права представлять Украину на конкурсе красоты киевлянка получила корону, украшенную более тысячей бриллиантов.