Олю Полякову назвали самой красивой певицей Украины

12.08.2017 14:20

Организаторы конкурса красоты Мисс Украина Вселенная-2017 присвоили Оле Поляковой титул Самая красивая певица Украины, сообщает ICTV.

Напомним, финал 11-го престижного международного конкурса Мисс Украина Вселенная – 2017 состоялся в пятизвездочном Fairmont Grand Hotel 10 августа.

Оля Полякова стала хедлайнером вечера с песней Номер один. После выступления певицы оргкомитет конкурса удостоил Суперблондинку титула Самая красивая певица – 2017, который был давно учрежден в рамках Мисс Украина Вселенная.

Сразу после выступления ведущие дополнили и без того эксклюзивный яркий наряд артистки от Анны Бублик специально подготовленной лентой, которая теперь официально подтверждает новообретенный статус Поляковой.