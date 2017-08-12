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Олю Полякову назвали самой красивой певицей Украины

12.08.2017 14:20
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Олю Полякову назвали самой красивой певицей Украины

Организаторы конкурса красоты Мисс Украина Вселенная-2017 присвоили Оле Поляковой титул Самая красивая певица Украины, сообщает ICTV.
Напомним, финал 11-го престижного международного конкурса Мисс Украина Вселенная – 2017 состоялся в пятизвездочном Fairmont Grand Hotel 10 августа.
Оля Полякова стала хедлайнером вечера с песней Номер один. После выступления певицы оргкомитет конкурса удостоил Суперблондинку титула Самая красивая певица – 2017, который был давно учрежден в рамках Мисс Украина Вселенная.
Сразу после выступления ведущие дополнили и без того эксклюзивный яркий наряд артистки от Анны Бублик специально подготовленной лентой, которая теперь официально подтверждает новообретенный статус Поляковой.



Теги: Украина, конкурс, Мисс Вселенная, Оля Полякова, певица
 
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