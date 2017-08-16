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Умерла известная актриса Вера Глаголева
16.08.2017 17:05
В США на 62-м году жизни скончалась народная артистка России Вера Глаголева, сообщает inforesist.org.
О ее смерти сообщила актриса Лариса Гузеева. Эту информацию подтвердил и источник «МК», близкий к семье Глаголевой, у актрисы было онкологическое заболевание.
Вера Глаголева родилась в 1956 году. Первую роль в кино Глаголева сыграла в 1975 году в фильме «На край света» режиссера Родиона Нахапетова.
Всего Глаголева снялась почти в 50 фильмах, включая: «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа» и «Сошедшие с небес» и «Женщин обижать не рекомендуется».
Глаголева также сняла шесть фильмов в качестве режиссера, а также была сценаристом и продюсером.
Теги: США, смерть, Вера Глаголева
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