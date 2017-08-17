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Архив - Культура

Грузинская фолк-группа перепела хиты "Скрябина" (ВИДЕО)

17.08.2017 11:55
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Грузинская фолк-группа перепела хиты "Скрябина" (ВИДЕО)

Грузинская группа Geo Folk Tour сделала кавер на три песни Кузьмы "Скрябина", сообщает ТСН.
Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 49 лет. В память о нем и о его творчестве грузинские музыканты перепели хиты в стиле традиционного грузинского многоголосия с использованием тамошних народных инструментов. Клип сняли на фоне Кавказских гор. В съемках приняла участие украинская пара молодоженов, которые по-настоящему поженились в тот день, поэтому в кадр попало и предложение.



Теги: Грузия, Андрей Кузьменко, хит, видеоклип
 
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