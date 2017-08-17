Грузинская фолк-группа перепела хиты "Скрябина" (ВИДЕО)

17.08.2017 11:55

Грузинская группа Geo Folk Tour сделала кавер на три песни Кузьмы "Скрябина", сообщает ТСН.

Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 49 лет. В память о нем и о его творчестве грузинские музыканты перепели хиты в стиле традиционного грузинского многоголосия с использованием тамошних народных инструментов. Клип сняли на фоне Кавказских гор. В съемках приняла участие украинская пара молодоженов, которые по-настоящему поженились в тот день, поэтому в кадр попало и предложение.