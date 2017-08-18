Певца Евгения Осина нашли в реабилитационном центре

18.08.2017 21:54

Звезда 90-х, исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" 52-летний Евгений Осин находится в реабилитационном центре для лечения от алкозависимости. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в волонтерской организации, занимавшейся поиском артиста.

"Евгений Осин помещен в один из реабилитационных центров для лечения алкогольной зависимости по предложению друзей", – сказал собеседник агентства.

Напомним, сестра Евгения Осина обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. Осин самостоятельно ушел из своей квартиры 15 августа, после чего его никто не видел.

Источник: http://www.segodnya.ua