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Прекратил свое вещание главный "рупор" Кремля (ВИДЕО)
В ночь на 19 августа один из самых известных пропагандистских телеканалов Life попрощался со своими зрителями. В дальнейшем с новостями ресурса можно будет ознакомиться только в социальных сетях и на сайте, сообщает Телеканал новостей «24».
В последнем своем сюжете пропагандисты рассказали о произведениях известного российского детского писателя Корнея Чуковского. Далее пошла реклама, а потом появилось сообщение: "Уважаемые телезрители, новости телеканала Life смотрите в социальных сетях и на сайте life.ru".
18 августа 2017 года стало последним днем работы телеканала. Всех сотрудников телеканала известили об увольнении. Видео последних минут эфира рупора пропаганды уже выложили в сеть.
Добавим, что телеканал Life (ранее Life News) впервые вышел в эфир в 2013 году и стал частью мультимедийного информационно-развлекательного ресурса, созданного на базе сайта LifeNews.ru, который возник в 2009 году и специализировался в основном на "желтых" новостях. В 2016 году сайт LifeNews.ru закрылся, а такие проекты холдинга News Mediа, как LifeSports и LifeShowbiz были переведены на сайт Life.ru.
Во время войны на Донбассе телеканал стал едва ли не самым мощным рупором пропаганды Кремля. В частности, в его эфире неоднократно прославлялась деятельность уже мертвых террористов "Гиви" и "Моторолы". Кроме того, именно журналисты этого вещателя сообщили миру о "визитке Яроша".
В связи с этим в 2014 году вещание телеканала запретили на территории Украины.
Теги: Донбасс, телевидение, закрытие, пропаганда, LifeNews
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