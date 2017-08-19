Прекратил свое вещание главный "рупор" Кремля (ВИДЕО)

19.08.2017 11:40

В ночь на 19 августа один из самых известных пропагандистских телеканалов Life попрощался со своими зрителями. В дальнейшем с новостями ресурса можно будет ознакомиться только в социальных сетях и на сайте, сообщает Телеканал новостей «24».

В последнем своем сюжете пропагандисты рассказали о произведениях известного российского детского писателя Корнея Чуковского. Далее пошла реклама, а потом появилось сообщение: "Уважаемые телезрители, новости телеканала Life смотрите в социальных сетях и на сайте life.ru".

18 августа 2017 года стало последним днем работы телеканала. Всех сотрудников телеканала известили об увольнении. Видео последних минут эфира рупора пропаганды уже выложили в сеть.

Добавим, что телеканал Life (ранее Life News) впервые вышел в эфир в 2013 году и стал частью мультимедийного информационно-развлекательного ресурса, созданного на базе сайта LifeNews.ru, который возник в 2009 году и специализировался в основном на "желтых" новостях. В 2016 году сайт LifeNews.ru закрылся, а такие проекты холдинга News Mediа, как LifeSports и LifeShowbiz были переведены на сайт Life.ru.

Во время войны на Донбассе телеканал стал едва ли не самым мощным рупором пропаганды Кремля. В частности, в его эфире неоднократно прославлялась деятельность уже мертвых террористов "Гиви" и "Моторолы". Кроме того, именно журналисты этого вещателя сообщили миру о "визитке Яроша".

В связи с этим в 2014 году вещание телеканала запретили на территории Украины.