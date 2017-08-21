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Андрей Малахов объяснил свой уход с "Первого канала"
Российский телеведущий Андрей Малахов заявил, что его уход с "Первого канала" обусловлен желанием изменить статус с "ведущего на ухе" на человека, который сам принимает решения, сообщает Обозреатель.
"Мне хочется расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, в том числе определяет, о чем быть моей программе, а не отдает всю жизнь под козырек и смотрит по-щенячьи в глаза меняющимся за это время людям", – заявил телеведущий.
При этом он отказался раскрывать подробности конфликта, после которого решил покинуть "Первый канал".
"Можно я оставлю это без комментариев? Я всегда считал, что в любви и нелюбви надо быть последовательным. Для меня непривычно менять свой набор убеждений как по мановению волшебной палочки. На этом я закончу историю", – отметил Малахов.
Теги: скандал, Андрей Малахов, Первый канал
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