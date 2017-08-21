Названы 8 украинских фильмов, претендующих на Оскар

21.08.2017 16:30

Национальный Оскаровский комитет 29 августа определит претендента от Украины на получение премии Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке. Заявки подали создатели 8 лент. Об этом сообщает Национальный союз кинематографистов Украины, передает ICTV.

Среди представленных фильмов – один документальный, одна анимация и 6 игровых проектов:

Война химер – Анастасии и Марии Старожицких (неигровой фильм)

Dzidzio Контрабас – Олега Борщевского

Живая – Тараса Химича

Никита Кожемяка – Манука Депояна (анимационный фильм)

Уровень черного – Валентина Васяновича

Сломя голову – Марины Степанской

Красный – Заза Буадзе

Чужая молитва – Ахтема Сеитаблаева.