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Архив - Культура

Названы самые высокооплачиваемые актеры года

23.08.2017 10:40
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Названы самые высокооплачиваемые актеры года

Авторитетное американское издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров 2017 года, сообщает Новое время.
Первое место в рейтинге актеров, заработавших больше всего денег, занял 46-летний Марк Уолберг.  За год актер заработал 68 млн долларов и обошел Дуэйна Джонсона и Вина Дизеля, доход которых составил 65 и 54,5 млн долларов соответственно.
Также в пятерку самых высокооплачиваемых актеров мира вошли Адам Сендлер с годовым заработком в 50,5 млн долларов и Джеки Чан, сумевший накопить 49 млн долларов.
Топ-10 самых высокооплачиваемых актеров мира выглядит так:

  1. Марк Уолберг - 68 млн долларов
  2. Дуэйн Джонсон - 65 млн долларов
  3. Вин Дизель - 54,5 млн долларов
  4. Адам Сендлер - 50,5 млн долларов
  5. Джеки Чан - 49 млн долларов
  6. Роберт Дауни младший - 48 млн долларов
  7. Том Круз - 43 млн долларов
  8. Шах Рукх Кхан - 38 млн долларов
  9. Салман Кхан - 37 млн долларов
  10. Акшай Кумар - 35,5 млн долларов


Теги: актер, доход, Forbes, рейтинг
 
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