Названы самые высокооплачиваемые актеры года

23.08.2017 10:40

Авторитетное американское издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров 2017 года, сообщает Новое время.

Первое место в рейтинге актеров, заработавших больше всего денег, занял 46-летний Марк Уолберг. За год актер заработал 68 млн долларов и обошел Дуэйна Джонсона и Вина Дизеля, доход которых составил 65 и 54,5 млн долларов соответственно.

Также в пятерку самых высокооплачиваемых актеров мира вошли Адам Сендлер с годовым заработком в 50,5 млн долларов и Джеки Чан, сумевший накопить 49 млн долларов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых актеров мира выглядит так: