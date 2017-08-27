"Океан Эльзы" объявил об уходе со сцены

27.08.2017 15:45

Украинская группа "Океан Эльзы" сообщила своим поклонникам, что отыграв три концерта, которые пройдут в сентябре, музыканты берут творческую паузу на один год, сообщает Телеканал новостей «24».

Три последних концерта состоятся в Одессе 2 сентября, в Лиде, Беларусь – 9 сентября и в Полтаве – 16 сентября.

"Традиционный большой концерт "Океана Эльзы" в День Независимости Украины в следующем, 2018 году, состоится на крупнейшей арене страны – столичном НСК "Олимпийский". Это выступление станет первым концертом, который "Океаны" дадут после почти годовой концертной паузы", – рассказали музыканты.

Однако чем именно почти год будут заниматься участники группы и лидер "ОЕ" Святослав Вакарчук, они не уточнили.