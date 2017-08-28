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Ivan NAVI подрался из-за девушки
В юные годы Ivan NAVI занимался боксом
Певец Ivan NAVI в своем Instagram показал кадры со съемок нового клипа на песню "Химия", которые прошли на днях на территории киностудии им. А. Довженко.
На одном из фото видны кровь и ссадины на лице артиста. "І таке буває, якщо битися з профіком за любов дівчини... Згадав своє боксерське минуле, зламаний ніс і понеслась – забув навіть про камеру. Але скоро буду як новенький. Кліп #Хімія дивіться в жовтні!" – подписал кадр артист.
Известно, что в юные годы Ivan NAVI занимался боксом и даже побеждал на региональных турнирах.
Но вот из-за какой девушки подрался Ivan NAVI на съемках нового клипа, поклонникам артиста остается лишь гадать. Лишь в одном из видео в Instagram артист намекнул, что "химия" возникла у него с известной украинской артисткой.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, певец, драка, клип
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