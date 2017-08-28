Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

На Львовщине установили памятник Богдану Ступке

28.08.2017 10:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Львовщине установили памятник Богдану Ступке

В селе Куликов во Львовской области в честь 76-й годовщины со дня рождения Народного артиста Украины Богдана Ступки открыли памятник, сообщает пресс-служба Министерства культуры, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Торжественное открытие прошло возле музейной комнаты в Народном доме Куликова, которая начала работать на 75-ю годовщину со дня рождения актера.
Напомним, Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в пгт Куликов, а умер 22 июля 2012 года. Он сыграл более 50 ролей на сцене. С 1999 по 2001 год Богдан Ступка был министром культуры и искусств, а в 2011 году ему было присвоено звание Герой Украины.



Теги: Львовская область, Богдан Ступка, памятник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх