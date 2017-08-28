На Львовщине установили памятник Богдану Ступке

28.08.2017 10:35

В селе Куликов во Львовской области в честь 76-й годовщины со дня рождения Народного артиста Украины Богдана Ступки открыли памятник, сообщает пресс-служба Министерства культуры, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Торжественное открытие прошло возле музейной комнаты в Народном доме Куликова, которая начала работать на 75-ю годовщину со дня рождения актера.

Напомним, Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в пгт Куликов, а умер 22 июля 2012 года. Он сыграл более 50 ролей на сцене. С 1999 по 2001 год Богдан Ступка был министром культуры и искусств, а в 2011 году ему было присвоено звание Герой Украины.