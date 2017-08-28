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На Львовщине установили памятник Богдану Ступке
28.08.2017 10:35
В селе Куликов во Львовской области в честь 76-й годовщины со дня рождения Народного артиста Украины Богдана Ступки открыли памятник, сообщает пресс-служба Министерства культуры, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Торжественное открытие прошло возле музейной комнаты в Народном доме Куликова, которая начала работать на 75-ю годовщину со дня рождения актера.
Напомним, Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в пгт Куликов, а умер 22 июля 2012 года. Он сыграл более 50 ролей на сцене. С 1999 по 2001 год Богдан Ступка был министром культуры и искусств, а в 2011 году ему было присвоено звание Герой Украины.
Теги: Львовская область, Богдан Ступка, памятник
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