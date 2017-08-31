Группа "Грибы" огорчила своих поклонников неожиданным заявлением

31.08.2017 09:25

Группа "Грибы", которая за год своего существования ворвалась в шоу-бизнес с вирусными треками "Типа грибы", "Тает лед" расстроила поклонников, сообщает ТСН.

Так, во время выступления в Одессе продюсер и участник коллектива Юрий Бардаш заявил, что "Грибы" прекращают свою концертную деятельность.

"Так случилось, что группа заканчивает свою концертную деятельность в этом году, 31 декабря", – сказал Бардаш со сцены.

Перед прекращением своей деятельности группа отправится в тур, который продлится с октября до декабря 2017 года. В Киеве "Грибы" выступят 1, 2 и 3 декабря.

Напомним, что коллектив "Грибы" был основан в Киеве в 2016 году. Его продюсером стал Юрий Бардаш, который до этого занимался Quest Pistols. За время деятельности группа выпустила студийный альбом "Дом на колесах ч. 1".