Светлана Лобода нашла работу на российском телевидении

01.09.2017 11:05

Скандальная певица из Украины Светлана Лобода, которая часто гастролирует по России, устроилась на работу в Москве, передает Телеканал новостей «24».

Теперь артистка будет работать ведущей на одном из музыкальных каналов России МУЗ-ТВ. Об этом телеканал МУЗ-ТВ сообщил в своем Instagram. "Друзья, представляем вам новую звездную ведущую канала Муз-ТВ В субботу, в 21:00, смотрите премьеру чарта 10 Sexy, который для вас представит LOBODA! Включайтесь – будет жарко!", – говорится в сообщении.