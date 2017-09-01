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Светлана Лобода нашла работу на российском телевидении
01.09.2017 11:05
Скандальная певица из Украины Светлана Лобода, которая часто гастролирует по России, устроилась на работу в Москве, передает Телеканал новостей «24».
Теперь артистка будет работать ведущей на одном из музыкальных каналов России МУЗ-ТВ. Об этом телеканал МУЗ-ТВ сообщил в своем Instagram. "Друзья, представляем вам новую звездную ведущую канала Муз-ТВ В субботу, в 21:00, смотрите премьеру чарта 10 Sexy, который для вас представит LOBODA! Включайтесь – будет жарко!", – говорится в сообщении.
Теги: Россия, телевидение, Светлана Лобода
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