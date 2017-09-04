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Тина Кароль представила именную красную помаду

04.09.2017 16:30
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Тина Кароль представила именную красную помаду

Популярная украинская певица Тина Кароль выпустила красную помаду под собственным брендом, сообщает Апостроф.
Начиная с 26 сентября помада будет эксклюзивно продаваться на всех сольных концертах певицы во время Всеукраинского тура в поддержку альбома «Интонации».
Тина Кароль принимала участие на всех стадиях разработки помады: от выбора правильного красного оттенка и отдушки до дизайна флакона и упаковки.
Стоимость тюбика именной помады – 299 гривен.



Теги: помада, Тина Кароль
 
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