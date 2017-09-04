Тина Кароль представила именную красную помаду

04.09.2017 16:30

Популярная украинская певица Тина Кароль выпустила красную помаду под собственным брендом, сообщает Апостроф.

Начиная с 26 сентября помада будет эксклюзивно продаваться на всех сольных концертах певицы во время Всеукраинского тура в поддержку альбома «Интонации».

Тина Кароль принимала участие на всех стадиях разработки помады: от выбора правильного красного оттенка и отдушки до дизайна флакона и упаковки.

Стоимость тюбика именной помады – 299 гривен.