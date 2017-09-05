Названа дата премьеры украинского фэнтези-фильма "Сторожевая Застава"

05.09.2017 16:40

Украинский фэнтези-фильм "Сторожевая Застава" уже готов и выйдет в прокат 12 октября, передает УНН со ссылкой на Госкино.

"Киностудия Kinorob представила Госкино готовый фэнтези-фильм "Сторожевая Застава", - говорится на официальной странице Госкино в Facebook.

Сюжет ленты, снятой по мотивам книги Владимира Руткивского, таков: Солнечное затмение активирует магический временной портал. Обычный парень Витька попадает из XXI века на тысячу лет назад. Так начинается его опасное, полное приключений путешествие. Впереди смертельные опасности, черная магия, встреча с новыми друзьями и настоящими героями былин - богатырями: юным Алёшей, мощным Ильей и строгим Добрыней - все это в сопровождении впечатляющих визуальных эффектов. Витька оказывается в самом эпицентре невероятных событий, вступает в битву с мифическим существами и узнает, что такое настоящая храбрость.