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Звезда «Голодных игр» не пустила российских журналистов на свою пресс-конференцию
11.09.2017 12:10
Популярная актриса Дженнифер Лоуренс, известная по ролям в «Голодных играх» и «Людях Икс», выгнала российское телевидение со своей пресс-конференции, сообщает Политека.
Во время пресс-конференции, посвященной картине «Мама!», состоявшейся в Лондоне, знаменитая актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что не хочет давать никаких комментариев росСМИ из-за «политических причин».
Как только журналисты приехали на мероприятие, им объявили решение Лоуренс и попросили немедленно покинуть помещение. В близком окружении звезды говорят, что знали о подобных намерениях звезды заранее, но сотрудники студии Paramount Pictures пытались уговорить ее изменить позицию.
Теги: Россия, пресс-конференция, Дженнифер Лоуренс, журналисты
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