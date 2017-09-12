Adidas раскрыл второй талант Лионеля Месси (ВИДЕО)

12.09.2017 15:00

Один из спонсоров Лиги чемпионов Adidas опубликовал видео, на котором Лионель Месси играет на рояле, сообщает сайт Подробности.

30-летний нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины исполняет гимн Лиги чемпионов.

Видео опубликовано на официальной странице компании Adidas в Twitter.