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Архив - Культура

Adidas раскрыл второй талант Лионеля Месси (ВИДЕО)

12.09.2017 15:00
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Adidas раскрыл второй талант Лионеля Месси (ВИДЕО)

Один из спонсоров Лиги чемпионов Adidas опубликовал видео, на котором Лионель Месси играет на рояле, сообщает сайт Подробности.
30-летний нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины исполняет гимн Лиги чемпионов.
Видео опубликовано на официальной странице компании Adidas в Twitter.



Теги: видео, Лионель Месси, пианист
 
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