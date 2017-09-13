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Архив - Культура

В киевском метро запустили арт-поезд "Энеида" (ВИДЕО)

13.09.2017 13:30
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В киевском метро запустили арт-поезд "Энеида" (ВИДЕО)

В Киевском метро начал курсировать образовательный поезд, посвященный знаменитой поэме Ивана Котляревского "Энеида", информирует Gazeta.ua.
Поезд стал первым совместным проектом Киевского метрополитена и Национального художественного музея Украины, сообщает пресс-служба столичного метро.
"Поезд будет курсировать по синей ветке столичного метро в течение двух месяцев. В вагонах поезда размещены 50 информационных постеров, которые расскажут пассажирам о ключевых художественных интерпретациях "Энеиды" и о контексте их создания", - говорится в сообщении.



Теги: Киев, поезд, метро, Энеида
 
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