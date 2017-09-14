Кристина Орбакайте отменила перенесенный концерт в Киеве

14.09.2017 12:00

Концерт российской певицы Кристины Орбакайте, запланированный на 26 сентября в Киеве, не состоится. Об этом сообщается на украинском сайте продажи билетов Karabas, передает ASN.

Концерт должен был пройти в Национальном дворце искусств "Украина". Цены за билет составяли бы от 300 до 2750 гривен.

Напомним, в марта сообщалось, что концерты российской певицы в Украине перенесены на полгода в связи с позицией активистов, которые обещали артистке "теплый прием".

Следует также отметить, что летом 2014 года Орбакайте выступила на "Днях Москвы" в оккупированном Россией Крыму.