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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии "Эмми"
В Лос-Анджелесе прошла 69-я церемония вручения премии "Эмми". В главной номинации "Лучший драматический сериал" награду получил сериал "Рассказ служанки", сообщает телеканал 112 Украина.
При этом исполнительница главной роли Элизабет Мосс получила приз в номинации "Лучшая актриса драматического сериала".
В общей сложности сериал удостоился премии в пяти номинациях. В основе "Рассказа служанки" лежит роман Маргарет Этвуд. Произведение, действие которого происходит в настоящее время, написано в жанре антиутопии и рассказывает о том, как в США к власти путем переворота пришла тоталитарная теократия.
Лучшим комедийным сериалом признан "Вице-президент", а сыгравшая в нем Джулия Луис-Дрейфус в шестой раз подряд получила премию в номинации "лучшая актриса" в этом жанре.
Приз в номинации "Лучший актер в драматическом сериале" получил Стерлинг Браун за работу в сериале "Это мы", а лучшим комедийным актером стал Дональд Гловер, сыгравший в сериале "Атланта".
Лучшим мини-сериалом признана работа "Большая маленькая ложь", а сыгравшая в этом сериале Николь Кидман получила приз в категории "Лучшая актриса в мини-сериале". Лучшим актером, сыгравшим в этом жанре, признан Риз Ахмед за работу в мини-сериале "Однажды ночью".
Премии в номинации "Лучший актер второго плана в комедийном сериале" удостоен Алек Болдуин за пародию на президента США Дональда Трампа в шоу "Субботним вечером в прямом эфире". За пародирование в этом же шоу соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон приз достался Кейт Маккиннон.
Теги: Лос-Анджелес, премия, Эмми, лауреаты
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