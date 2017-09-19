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Украинский сериал «Слуга народа» покажут в Южной Корее
Студия "Квартал 95" и международный дистрибьютор Eccho Rights продолжают сотрудничество по продаже форматов студии по миру, сообщает ТСН.
Уже в ноябре этого года сериал "Слуга народа" выйдет в Южной Корее в эфире телеканала HQ Plus. Продукт "Квартала 95" станет первым зарубежный контентом для этого канала.
Кроме того опцион на формат украинского сериала был приобретен французской компанией Elephant Story, входящей в группу Elephant le Group.
Также формат сериала приобрел греческий телеканал Star Channel, который уже планирует создание собственной версии политической комедии.
Напомним, главный герой сериала "Слуга народа" Василий работает простым учителем в обыкновенной украинской школе. Как и все в этом мире, он хотел бы оставить свой след в истории, но, в отличие от других, он готов действовать. Больше всего ему обидно наблюдать за тем, как страну с каждым годом охватывает коррупция, да и безнаказанность в целом. Чтобы изменить будущее, он решает пойти в президенты.
Теги: Украина, Южная Корея, сериал
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