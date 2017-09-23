Стивен Сигал признан угрозой национальной безопасности Украины

23.09.2017 15:15

Министерство культуры обновило перечень людей, создающих угрозу национальной безопасности Украины, на основании обращения Службы безопасности Украины, сообщает ТСН.

В обновленный перечень вошли певцы: Надежда Бабкина, Егор Булаткин (Егор Крид), Иван Демьян, Павел Кравцов, Натан Мировой (Natan), Стас Пьеха, Ирина Тюрина (Ирина Нельсон), Александр Медведев (Шура), Вадим Новик (Билли Новик), Давид Нуриев (Птаха), Валерий Юрин, Сергей Пенкин и другие.

Также Минкульт включил в перечень актеров: Алексея Панина, Дмитрия Певцова, Веру Кузьмину, Василия Ланового, Андрея Мерзликина.

Согласно сообщению Минкультуры, в список также внесли американского актера Стивена Сигала, сербского режиссера Эмира Кустурицу, российских режиссеров Евгения Гришковца и Станислава Говорухина, художника и скульптора Зураба Церетели, артиста балета Николая Цискаридзе, оперную певицу Ирину Богачеву и видеоблоггера Руслана Вихлянцева (Руслана Усачева).

Всего в списке Минкульта 112 артистов, которые нарушили украинское законодательство. Отмечается, что список в дальнейшем будет дополняться.

Фильмы и выступления с указанными артистами будут запрещаться к показам в Украине.