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Рианна приобрела платье украинского дизайнера
25.09.2017 15:30
Для презентации в Мадриде собственной линии косметики Fenty Beauty американская певица Рианна выбрала платье украинского бренда Marianna Senchina, сообщает Телеканал новостей «24».
Весенне-летняя коллекция Марианны Сенчиной была представлена в начале сентября в Киеве. По словам дизайнера, после показа с ней связался стилист Рианны и запросил понравившееся платье.
Теги: Украина, Рианна, дизайнер, платье
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