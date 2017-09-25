Рианна приобрела платье украинского дизайнера

25.09.2017 15:30

Для презентации в Мадриде собственной линии косметики Fenty Beauty американская певица Рианна выбрала платье украинского бренда Marianna Senchina, сообщает Телеканал новостей «24».

Весенне-летняя коллекция Марианны Сенчиной была представлена в начале сентября в Киеве. По словам дизайнера, после показа с ней связался стилист Рианны и запросил понравившееся платье.