Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер

28.09.2017 08:45

Легендарный основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер в Калифорнии в возрасте 91 года. Об этом говорится в сообщении Playboy в Твиттере, пенедает телеканал 112 Украина.

В сообщении отмечается, что Хефнер умер от естественных причин, будучи окруженным близкими и друзей, в знаменитом особняке Playboy в Лос-Аджелесе, который приобрел в 1971 году, когда тиражи издания достигали семь миллионов экземпляров в месяц. Хефнер начал публиковать Playboy на своей кухне дома в 1953 году, и через несколько лет издание стало самым продаваемым мужским журналом в мире.

Согласно официальной биографии, Хефнер родился в 1926 году в Чикаго в семье консерваторов-медотистов. Перед созданием Playboy, Хефнер работал корреспондентом в журнале Esquire.