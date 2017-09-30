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Архив - Культура

Украинская школьница завоевала титул "Мини-мисс Европа"

30.09.2017 18:55
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Украинская школьница завоевала титул "Мини-мисс Европа"

9-летняя украинка Ксения Шевченко получила титул мини-мисс Европа на конкурсе Mini Miss of the World, который проходил в Греции. Об этом сообщил в Facebook отец девочки Александр Шевченко, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Девочка из Прикарпатья победила в номинациях "Талант" и "Лучший костюм". Она была одета в вышитое платье от украинского дизайнера Оксаны Караванской.
"Моя дочь Ксения принимала участие в конкурсе Мини-мисс мира и получила титул Мини-мисс Европа", - отметил Шевченко.



Теги: Украина, Греция, конкурс красоты, школьница
 
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