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Архив - Культура

На Мэрилина Мэнсона во время концерта упала декорация (ВИДЕО)

01.10.2017 15:45
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На Мэрилина Мэнсона во время концерта упала декорация (ВИДЕО)

На известного рокера Мэрилина Мэнсона во время выступления в Нью-Йорке упала декорация, музыканта прямо со сцены забрали в больницу, сообщает Телеканал новостей «24».
Как рассказали очевидцы, над сценой висела декорация в виде огромных пистолетов, она и рухнула на Мэрилина Мэнсона во время концерта.
На сцену сразу выбежали люди, которые освободили Мэнсона из-под тяжелой конструкции. Представитель команды Мэнсона подтвердил, что он получил травму. Но насколько серьезно исполнитель пострадал, пока неизвестно.



Теги: концерт, Мэрилин Мэнсон, декорации, падение
 
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