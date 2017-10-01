На Мэрилина Мэнсона во время концерта упала декорация (ВИДЕО)

01.10.2017 15:45

На известного рокера Мэрилина Мэнсона во время выступления в Нью-Йорке упала декорация, музыканта прямо со сцены забрали в больницу, сообщает Телеканал новостей «24».

Как рассказали очевидцы, над сценой висела декорация в виде огромных пистолетов, она и рухнула на Мэрилина Мэнсона во время концерта.

На сцену сразу выбежали люди, которые освободили Мэнсона из-под тяжелой конструкции. Представитель команды Мэнсона подтвердил, что он получил травму. Но насколько серьезно исполнитель пострадал, пока неизвестно.