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Архив - Культура

Украинско-итальянский фильм получил Гран-при на фестивале во Франции

03.10.2017 09:45
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Украинско-итальянский фильм получил Гран-при на фестивале во Франции

Украинско-итальянская лента "Изи" получила Гран-при 35-го фестиваля итальянского кино за пределами Италии Annecy Cinema Italien, который проходит в французском городе Анси, передает  УНН.
Лента "Изи" режиссера Andrea Magnani получила Гран-при 35-го крупнейшего фестиваля итальянского кино за пределами Италии Annecy Cinema Italien, а в выпуске фестивальной газеты, посвященной лауреатам фестиваля, говорится: "Изи" - идеальный пример провозглашенных фестивалем программных целей. Веселый "роуд-муви", путь которого ведет из Италии в Украину, прежде всего об открытии самого себя через знакомство с другой культурой. Таким образом, Гран-при жюри определяет за оригинальность и исключительное воображение в подходе к серьезной теме".
Кроме того, вместе с наградой, лауреаты Гран-при фестиваля обязательно попадают в широкий прокат во Франции.



Теги: Украина, Италия, фильм, гран-при
 
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