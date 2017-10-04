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В Харькове появился самый большой портрет Тараса Шевченко в Украине
04.10.2017 09:00
Огромный портрет Тараса Шевченко украсил фасад 17-этажного дома в Харькове, сообщает Телеканал новостей «24».
Авторами впечатляющего мурала в Садовом проезде стала команда художников Kailas-V. Обще площадь мурала составляет более 500 метров квадратны, и этот рисунок на сегодня является самым большим портретом Тараса Шевченко в Украине.
Теги: Харьков, Тарас Шевченко, мурал
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