Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро

05.10.2017 15:20

Нобелевский комитет объявил лауреата по литературе за 2017 год. Им стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, сообщает strana.ua.

В заявлении Шведской академии говорится, что обладающие большой эмоциональной силой романы Кадзуо Исигуро раскрыли бездну "под нашей иллюзорной связью с миром".

Исигуро известен по романам "Остаток дня", "Не отпускай меня" и "Погребенный великан".