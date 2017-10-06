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В Киев прилетел легендарный британский певец Стинг
06.10.2017 09:15
Известный певец и музыкант Стинг прилетел в Киев. Самолет с артистом приземлился в аэропорту "Борисполь". Организаторы концерта встретили звезду "караваем мира", сообщает сайт Подробности.ua.
Как сообщает СМИ, в городе музыканта будет сопровождать частная охрана. Также он потребовал, чтобы в день концерта на площадке дежурила швея, а во время выступления - врач.
В гримерке музыкант захотел видеть вазоны с цветами и длинный диван. Среди желаний - также комната для медитации и несколько бутылок белого и красного вина.
Концерт легендарный британского исполнителя состоится 6 октября в 20:00 в столичном Дворце Спорта.
Теги: Киев, концерт, Стинг
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