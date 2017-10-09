Борис Акунин "завязал" с Эрастом Фандориным

09.10.2017 10:45

Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) написал последний роман из серии "Приключения Эраста Фандорина". Об этом писатель сообщил в Facebook, информирует strana.ua.

"Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии "Приключения Эраста Фандорина".

Ощущения странные. Типа "Ах, витязь, то была Наина!", причем Наина - это я.

Впереди еще много работы – редактура, ловля "блох", оформление, корректура, но это уже техника", - написал он и отметил, что роман должен выйти 8 февраля 2018 года в 20-ю годовщину публикации первой фандоринской книжки, романа "Азазель".