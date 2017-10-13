Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Днипровские активисты убедили Сергея Бабкина признать Россию агрессором

13.10.2017 11:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Днипровские активисты убедили Сергея Бабкина признать Россию агрессором

Украинский музыкант Сергей Бабкин публично признал Россию агрессором. Соответствующее заявление артист сделал перед зрителями на концерте в Днипре, передает ТСН.
Концерт проходил в городском дворце культуры машиностроителей. Перед началом мероприятия около 20 активистов «Правого сектора» и «Свободы» требовали от артиста публично заявить о своей позиции относительно российской агрессии против Украины. Бабкин всех пригласил в зал и заявил: «Я признаю правительство России агрессором».
Кроме того, по его словам, Крым - оккупированная территория Украины. После этого концерт начался, а активисты покинули помещение.
Напомним, 7 октября активисты правых организаций заблокировали вход в львовском клубе «Малевич», где вечером должен был начаться концерт Сергея Бабкина. Ранее певец неоднократно выступал в России и аннексированном Крыму.



Теги: Россия, агрессия, Днепр, Сергей Бабкин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх