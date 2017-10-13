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Днипровские активисты убедили Сергея Бабкина признать Россию агрессором
Украинский музыкант Сергей Бабкин публично признал Россию агрессором. Соответствующее заявление артист сделал перед зрителями на концерте в Днипре, передает ТСН.
Концерт проходил в городском дворце культуры машиностроителей. Перед началом мероприятия около 20 активистов «Правого сектора» и «Свободы» требовали от артиста публично заявить о своей позиции относительно российской агрессии против Украины. Бабкин всех пригласил в зал и заявил: «Я признаю правительство России агрессором».
Кроме того, по его словам, Крым - оккупированная территория Украины. После этого концерт начался, а активисты покинули помещение.
Напомним, 7 октября активисты правых организаций заблокировали вход в львовском клубе «Малевич», где вечером должен был начаться концерт Сергея Бабкина. Ранее певец неоднократно выступал в России и аннексированном Крыму.
Теги: Россия, агрессия, Днепр, Сергей Бабкин
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