Днипровские активисты убедили Сергея Бабкина признать Россию агрессором

13.10.2017 11:50

Украинский музыкант Сергей Бабкин публично признал Россию агрессором. Соответствующее заявление артист сделал перед зрителями на концерте в Днипре, передает ТСН.

Концерт проходил в городском дворце культуры машиностроителей. Перед началом мероприятия около 20 активистов «Правого сектора» и «Свободы» требовали от артиста публично заявить о своей позиции относительно российской агрессии против Украины. Бабкин всех пригласил в зал и заявил: «Я признаю правительство России агрессором».

Кроме того, по его словам, Крым - оккупированная территория Украины. После этого концерт начался, а активисты покинули помещение.

Напомним, 7 октября активисты правых организаций заблокировали вход в львовском клубе «Малевич», где вечером должен был начаться концерт Сергея Бабкина. Ранее певец неоднократно выступал в России и аннексированном Крыму.