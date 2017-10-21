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НОТУ "наварила" на Евровидении-2017 полмиллиарда гривен
Государственная аудиторская служба Украины установила, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины допустила нарушения почти на 500 млн гривен при организации "Евровидения-2017", сообщает сайт Подробности.ua.
"Установлены факты незаконных расходов и недополучения ПАО "НОТУ" средств на общую сумму 8,6 млн грн, нарушений при ведении бухгалтерского учета и при проведении процедур закупок на общую сумму 468,7 млн гривен", - сообщается на сайте службы.
Госаудитслужба выявила, что победители тендера, например, не имели возможности выполнить заказ и нанимали субподрядчиков, которые делали работы за меньшую цену.
Также Госаудитслужба отмечает, что половина из потраченных средств (250 млн грн из 522 млн грн) направлена зарубежным компаниям, которых проверить практически невозможно. Нарушений на 2,1 млн гривен удалось не допустить благодаря ревизии. Материалы переданы в правоохранительные органы.
Теги: Украина, Евровидение, аудитор, нарушения
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