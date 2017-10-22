Блогер нашел американский прообраз гайдаевской «Кавказской пленницы»

22.10.2017 11:00

Создатели известной советской комедии «Кавказская пленница» могли скопировать сюжет и персонажей из старого голливудского фильма, полная версия которого не сохранилась до наших дней. Об этом сообщил в своем твиттере блогер Рустем Адагамов, информирует Gamebomb.ru.

В 1930 году на экраны вышла американская драматическая комедия «Песня мошенника» (The Rogue Song) с элементами мюзикла и со множеством песен. Режиссером ленты выступил Хэл Роуч (Hal Roach), а дистрибуцией занималась компания MGM. Согласно сюжету, действие происходит в царской России 1910 года. В центре истории оказывается русский бандит Егор, который полюбил принцессу Веру, и решает из мести ее похитить в Кавказских горах. Его сообщниками становятся напарники Али-Бек и Мурза-Бек в исполнении комиков Стэна Лоурела (Stan Laurel) и Оливера Харди (Oliver Hardy). Вместе троица участвует во многих смешных сценах и моментах, а также исполняет музыкальные номера. Таким образом, советский режиссер Леонид Гайдай мог позаимствовать некоторые сюжетные повороты и даже персонажей из голливудского мюзикла для «Кавказской пленницы».