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В Хмельницком запретили «Анну Каренину»

23.10.2017 13:55
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В Хмельницком запретили «Анну Каренину»

В Хмельницком был запрещен спектакль «Анна Каренина» из-за того, что он идет на русском языке. Об этом на своей странице в Facebook сообщила актриса и телеведущая Ольга Сумская, информирует ASN.
«Смешали грешное с праведным ... Хотели сыграть для хмельнитчан «Анну Каренину» ... Запрещают Льва Толстого на языке оригинала, а между тем, это произведение входит в школьную программу, как зарубежная литература ... Обидно», – написала актриса.
По словам менеджера по организации спектаклей в Хмельницком Юрия Слупицкого, в городе намеревались показать 3 спектакля: 28 ноября представление по Виктору Шендеровичу «Homo Soveticus», далее – «Черный квадрат» и 5 декабря «Анна Каренина» с Сумской. Однако в театре Старицкого группе отказали в демонстрации спектаклей. «Директор театра попросила нас написать письмо в областной совет на согласование аренды. Совет согласовал. Тогда директор театра говорит, что надо написать письмо еще на ее имя. Написали. Она отказала нам в проведении всех трех спектаклей из-за того, что они идут на русском», – сообщил Слупицкий.



Теги: Хмельницкий, запрет, спектакль, Анна Каренина
 
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