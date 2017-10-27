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Шарля Азнавура наградили за спасение евреев
27.10.2017 16:30
Известному французскому шансонье Шарлю Азнавуру в резиденции израильского президента в Иерусалиме вручили медаль Рауля Валленберга за действия семьи артиста во время Холокоста, сообщает Корреспондент.net.
Во время Второй мировой войны Шарль Азнавур и его сестра Аида укрыли несколько человек, которых преследовали нацисты.
"Еврейский народ никогда этого не забудет и навечно сохранит благодарность вам и вашей семье", – заявил президент Израиля Реувен Ивлин.
Врученная Азнавуру медаль носит имя шведского дипломата, который спас тысячи евреев в контролируемой нацистами Венгрии.
Награду 93-летнему Азнавуру присудил базирующийся в Нью-Йорке Международный фонд Рауля Валленберга, но получить ее шансонье предпочел в Иерусалиме.
Теги: медаль, Холокост, Шарль Азнавур
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