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Ахтем Сеитаблаев посвятил свой новый фильм Амине Окуевой (ВИДЕО)
31.10.2017 14:40
Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев представил трейлер нового фильма "Киборги" и посвятил его Амине Окуевой. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Телеканал новостей «24».
"Дорогие друзья, вместе с командой представляем вам официальный трейлер нашего фильма КИБОРГИ. Амина Окуева, сестра моя... лично я посвящаю эту премьеру тебе. Вечная память... Герои не умирают... Слава Украине!", – написал Сеитаблаев.
Отметим, что фильм выйдет в прокат уже 7 декабря 2017 года.
Теги: фильм, трейлер, киборги
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