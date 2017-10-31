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Львовские активисты потребовали убрать памятник Валентине Терешковой
31.10.2017 13:40
Во Львове разгорается конфликт вокруг памятника советской космонавтке, депутату Госдумы РФ Валентине Терешковой, сообщает Апостроф.
Активисты группы С14 призывают убрать ее памятник из Львова из-за поддержки Терешковой аннексии Крыма.
"Вон Терешкову со Львова!" С14 немного покошмарили памятник советской космонавтки, депутата Госдумы от "Единой России". Она в марте 2014 проголосовала за аннексию Крымского полуострова. Этого памятника не будет во Львове. Обещаем. Нам такие "космонавты" не нужны", - написал в своем Facebook координатор С14 Сергей Мазур.
Теги: Львов, протест, памятник, Валентина Терешкова
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