Львовские активисты потребовали убрать памятник Валентине Терешковой

31.10.2017 13:40

Во Львове разгорается конфликт вокруг памятника советской космонавтке, депутату Госдумы РФ Валентине Терешковой, сообщает Апостроф.

Активисты группы С14 призывают убрать ее памятник из Львова из-за поддержки Терешковой аннексии Крыма.

"Вон Терешкову со Львова!" С14 немного покошмарили памятник советской космонавтки, депутата Госдумы от "Единой России". Она в марте 2014 проголосовала за аннексию Крымского полуострова. Этого памятника не будет во Львове. Обещаем. Нам такие "космонавты" не нужны", - написал в своем Facebook координатор С14 Сергей Мазур.